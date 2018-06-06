Куртуа принял решение о своем будущем

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа не собирается уходить из лондонского клуба, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, голкипер готов подпиcать новый контракт с "аристократами" и удивлен слухами о том, что клуб ищет ему замену.

Ранее сообщалось, что 26-летний Куртуа отказался продлевать соглашение с "Челси", которое действует до лета 2019 года. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Ливерпуль".

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