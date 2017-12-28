Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа принял решение по своему будущему, информирует AS.

По сведениям издания, 25-летний вратарь "аристократов" намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале". При этом, если его трансфер будет невозможен летом следующего года, он планирует стать игроком королевского клуба уже по окончании сезона 2018/2019, когда у него истечет срок действия контракта с "Челси".

Напомним, "Челси" уже ищет замену для Куртуа. | soccernews.ru