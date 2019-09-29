Куртуа признался, что его не задевает критика

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа после матча 7-го тура Примеры с "Атлетико" (0:0) сказал, что не обращает внимания на то, что его критикуют. Об этом сообщает Marca.



"Меня не задевает критика. Я разбираю свои матчи с людьми, которые понимают в этом. Обсуждаю с тренерами и одноклубниками", - сказал Куртуа.



В этом сезоне вратарь пропустил 6 голов в 6 матчах Ла Лиги и 3 мяча в Лиге Чемпионов.



"Реал" с 15 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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