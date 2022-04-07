Куртуа призывает не расслабляться после победы над "Челси"

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Куртуа призывает не расслабляться после победы над "Челси"

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу над "Челси" (3:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Хорошая победа на стадионе, на котором всегда сложно играть. Мы хорошо провели начало матча против команды, играющей очень интенсивно. Мы создавали моменты – попали в перекладину, затем забили дважды, потом еще не забили в двух ситуациях. Жаль было пропустить гол, так как я смог задеть мяч, но не так хорошо, чтобы остановить его. А второй тайм мы начали с забитого мяча.

Мы играли в свой футбол, хотели держать мяч, чтобы они высоко прессинговали нас. У нас была уверенность в нашем футболе, чтобы проходить их прессинг, и таким образом мы создавать опасность.

Нельзя думать, что дело сделано. Так устроен футбол: они могут вернуться в игру, если забьют быстрый гол. Мы должны сыграть в наш футбол при такой же поддержке болельщиков, как это было против ПСЖ", – сказал бельгиец.

Отметим, что это первая победа "Реала" над "Челси" за всю историю.

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