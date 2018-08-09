Куртуа проходит медобследование в "Реале": опубликовано фото

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа прибыл в Мадрид и проходит медицинское обследование, сообщает официальный сайт "Реала".

Если все будет в порядке, то голкипер перейдет в королевский клуб из "Челси" за 35 миллионов евро и подпишет с ним долгосрочный контракт.

Куртуа мотивировал свой переход в "Реал" тем, что в Мадриде живут его дети с бывшей женой.

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