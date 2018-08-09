Куртуа проходит медобследование в "Реале": опубликовано фото

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Куртуа проходит медобследование в "Реале": опубликовано фото

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа прибыл в Мадрид и проходит медицинское обследование, сообщает официальный сайт "Реала".

Если все будет в порядке, то голкипер перейдет в королевский клуб из "Челси" за 35 миллионов евро и подпишет с ним долгосрочный контракт. 

Куртуа мотивировал свой переход в "Реал" тем, что в Мадриде живут его дети с бывшей женой.

Не пропустите: "Челси" объявил о переходе игрока "Реала": фото. | http://soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Не понятно, зачем Реалу вратарь, который пропустил три нелепых мяча между ногами от Месии в Лиге Чемпионов? ...Навас и Лунин гораздо способней этой тощей каланчи)

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Хрыстя Пеналду

*Месси

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...

Когда называешь Месси "Мессией")))

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