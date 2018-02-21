Куртуа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала".

" Если Флорентино Перес хочет со мной связаться, ему придется позвонить моему представителю. Именно он будет вести мои дела. Но я уже веду переговоры о продлении контракта с "Челси". Клуб сделал ставку на меня с первого дня моей карьеры, и этого я не забуду. Я счастлив здесь ", - цитирует 25-летнего вратаря Marca.

Напомним, вчера "Челси" сыграл вничью с "Барселоной". | soccernews.ru