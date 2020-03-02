Куртуа прокомментировал победу над "Барселоной"

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Куртуа прокомментировал победу над "Барселоной"

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о победном матче над "Барселоной" (2:0) в чемпионата Испании. 

"Против "Барселоны" можно играть двумя способами. Либо садиться в штрафную и защищаться, либо давить и рисковать. Мы выбрали второе и справились отлично. Всегда приятно победить в эль Класико", - цитирует бельгийца пресс-служба "Реала".

"Реал" обогнал "Барсу" на одно очко за 12 туров до завершения чемпионата.

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