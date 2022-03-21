Куртуа прокомментировал поражение от "Барселоны"

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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о поражении королевского клуба в матче с "Барселоной" (0:4) в 29-м туре Ла Лиге.

"Мы представили "Мадрид" в неприемлемом свете. Мы хотели интенсивно начать игру, но соперник находил свободные зоны, мы действовали недостаточно компактно.

При первом голе, возможно, мы сыграли невнимательно, то же касается и второго гола. Мы неплохо начали, был момент у Вальверде, но затем мы пропустили.

У нас были трудности при поиске адресата для передачи при выходе с мячом. А во втором тайме мы перестали бороться. У "Барсы" были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже", – сказал Куртуа.

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