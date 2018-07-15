Куртуа прокомментировал свое будущее

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Куртуа прокомментировал свое будущее

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа все еще раздумывает на своим будущим.

"Поговорю со своим агентом и узнаю, какие есть варианты. Могу остаться в "Челси". Мне нравится Лондон. Люди вечно жалуются на то, что футболисты не соблюдают контракты, но ведь не все же.

Не думаю, что в случае непродления контракта такого голкипера, как я, посадят на скамейку запасных. Не исключаю перехода в "Реал"? Нет" - приводит слова Куртуа Marca.

Читайте также: Куртуа близок к переходу в "Реал". | http://soccernews.ru

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