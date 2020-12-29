Куртуа прокомментировал свои отношения с Зиданом

1 Теги тибо куртуазинедин зидан

Куртуа прокомментировал свои отношения с ЗиданомГолкипер "Реала" Тибо Куртуа описал взаимоотношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Зидан часто ротирует вратарей, это известно. Но никак не связано конкретно с нашими отношениями. Да, мы начали не идеально, была небольшая прохлада. Но это все по причине того, что мы до этого не пересекались. 

Еще летом прошлого года мы отлично поговорили, он дал понять, что понял причину недоверия. И теперь у нас с тренером все в порядке. Зидан отличный мотиватор, его спокойствие вселяет уверенность", – сказал Куртуа Sporza.

Читать также: Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

skoroxvatovalyuda

Развратные дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/exas

Ответить

главное

"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"

"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов