Куртуа прокомментировал свои отношения с Зиданом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа описал взаимоотношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Зидан часто ротирует вратарей, это известно. Но никак не связано конкретно с нашими отношениями. Да, мы начали не идеально, была небольшая прохлада. Но это все по причине того, что мы до этого не пересекались.