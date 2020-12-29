Куртуа прокомментировал свои отношения с Зиданом
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа описал взаимоотношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
"Зидан часто ротирует вратарей, это известно. Но никак не связано конкретно с нашими отношениями. Да, мы начали не идеально, была небольшая прохлада. Но это все по причине того, что мы до этого не пересекались.
Еще летом прошлого года мы отлично поговорили, он дал понять, что понял причину недоверия. И теперь у нас с тренером все в порядке. Зидан отличный мотиватор, его спокойствие вселяет уверенность", – сказал Куртуа Sporza.
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|Команда
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|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17