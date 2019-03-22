Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче со сборной России

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Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче со сборной России

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своей результативной ошибке в матче квалификации Евро-2020 против России.

"В том моменте я хотел отдать пас Алдервейрелду, но замешкался, и соперник воспользовался этим, немного меня подтолкнув. Это не ошибка, но это немного выбило меня из колеи. Жаль, что пропустили. Но иногда с голкиперами такое бывает. Не думаю, что у меня было много ошибок за карьеру. Конечно, когда ошибаешься, то всё равно надеешься на победу. И я доволен тем, как играл потом и что сохранил спокойствие. Я не выбивал мячи куда подальше. Кстати, пенальти был назначен после того, как я начал атаку коротким пасом", - цитирует Куртуа Nieuwsblad.

Напомним, что ошибка стража ворот "Реала" позволила Денису Черышеву сравнять счёт, но затем сборная Бельгии забила ещё два гола и добыла итоговую победу.

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