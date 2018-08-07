Куртуа пропустил вторую подряд тренировку "Челси" и нарвался на солидный штраф

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа пропустил вторую подряд тренировку своей команды, сообщает BBC.

По сведениям издания, лондонский клуб начал дисциплинарное разбирательство по этому поводу - в ближайшее время бельгиец будет оштрафован на 223 тысячи евро.

Напомним, что поведение Куртуа связано с его желанием поскорее перейти в мадридский "Реал".

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