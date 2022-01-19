Куртуа пропустит матч "Реала" с "Эльче" в Кубке Короля

Теги реал мадридтибо куртуакубок королякарло анчелотти

Куртуа пропустит матч "Реала" с "Эльче" в Кубке Короля

Фото: инстаграм Куртуа\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь команды Тибо Куртуа не сможет принять участия в матче против "Эльче" в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

"Сегодня у Куртуа были проблемы, ему нездоровится и по соображением конфиденциальности я не буду вдаваться в подробности. Завтра он не сыграет, но я уверен, что он будет готов к воскресенью.

Куртуа, Асенсио, Мариано, Вальехо и Карвахаль завтра будут недоступны. Все остальные игроки готовы к игре. Гарет Бэйл готов и может завтра сыграть", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Эльче" и "Реалом" состоится завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).

Также не пропустите: "Реал" открыл двери для ухода Азара. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился

ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов