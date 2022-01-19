Куртуа пропустит матч "Реала" с "Эльче" в Кубке Короля

Фото: инстаграм Куртуа\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь команды Тибо Куртуа не сможет принять участия в матче против "Эльче" в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

"Сегодня у Куртуа были проблемы, ему нездоровится и по соображением конфиденциальности я не буду вдаваться в подробности. Завтра он не сыграет, но я уверен, что он будет готов к воскресенью.

Куртуа, Асенсио, Мариано, Вальехо и Карвахаль завтра будут недоступны. Все остальные игроки готовы к игре. Гарет Бэйл готов и может завтра сыграть", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Эльче" и "Реалом" состоится завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).

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