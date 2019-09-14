Куртуа рассказал, какие действия Азара в матче с "Леванте" разозлили его

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа дал комментарии после матча с "Леванте" (3:2).

"После первого тайма мы думали о том, чтобы не пропустить гол. Но в концовке нам важно было удержать победу, так как было бы недопустимо терять здесь очки снова.

Азар уверенно держит мяч. Он образцово отыграл в атаке. Несколько раз я разозлился, когда он играл пяткой и терял мяч. Винисиус также отлично сыграл. Надеюсь, вскоре он сможет забить", - приводит слова Куртуа El Chiringuito.

Напомним, что Азар впервые вышел на поле в официальном матче после своего перехода в "Реал".

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