Куртуа рассказал, когда начал болеть за "Реал"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа признался, что является болельщиком "сливочных" уже много лет.

"Я следил за игрой Икера Касильяса, поэтому начал смотреть матчи "Реала". У моей мамы, которая работала физиотерапевтом, был пациент, который ходил на матчи "Реала". Он принёс мне однажды флаг и футболку с фамилией Касильяса. С тех пор я всегда был рядом с командой и мечтал однажды оказаться в ней", - цитирует бельгийца официальный сайт королевского клуба.

Напомним, что Куртуа перешёл в "Реал" из "Челси" летом 2018 года за 35 миллионов евро.

27-летний голкипер за полтора сезона сыграл за "бланкос" 60 матчей и пропустил 66 голов.

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