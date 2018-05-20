Куртуа рассказал, когда он примет решение по своему будущему

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа поделился информацией касательно своего будущего.

"Я уже говорил, что после Чемпионата Мира станет известно, продолжу ли я выступать за "Челси". Я приму решение о своем будущем после мундиаля" - приводит слова Куртуа Sky Sports.

Напомним, что на Куртуа претендуют ПСЖ и "Реал".

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