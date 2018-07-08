Куртуа рассказал, когда он примет решение по своему будущему

Теги челситибо куртуа

Куртуа рассказал, когда он примет решение по своему будущему

Вратарь "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа определится со своим будущим после ЧМ-2018.

"Сейчас не думаю о будущем. Это важный Чемпионат Мира для нашей страны и поколения, поэтому нам нужно полностью сконцентрироваться на нем.

После мундиаля, примерно через восемь-девять дней я решу, как будет лучше для меня. Потом расскажу обо всем" - приводит слова Куртуа AS.

Читайте также: "Челси" изучает предложение "Реала" по Куртуа. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов