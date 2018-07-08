Куртуа рассказал, когда он примет решение по своему будущему

Вратарь "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа определится со своим будущим после ЧМ-2018.

"Сейчас не думаю о будущем. Это важный Чемпионат Мира для нашей страны и поколения, поэтому нам нужно полностью сконцентрироваться на нем.

После мундиаля, примерно через восемь-девять дней я решу, как будет лучше для меня. Потом расскажу обо всем" - приводит слова Куртуа AS.

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