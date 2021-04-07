Куртуа рассказал, кого он считает лучшими вратарями в мире

Фото: инстаграм Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа включил себя в число лучших голкиперов в мире.

"Вопрос про лучшего вратаря очень сложный, так как многие голкиперы играют на топ-уровне. Лучшие - это Облак, тер Штеген, Алиссон и я. Мы примерно одного возраста, из одного поколения. Также очень хорош Нойер. Пусть фанаты сами расставят нас по местам.

В детстве я был поклонником Касильяса, но когда повзрослел, то понял, что у нас разный стиль игры. Поэтому я следил за ван дер Саром, Чехом и Буффоном", - приводит слова Куртуа AS.

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