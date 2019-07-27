Куртуа рассказал, кто является вратарем номер один в "Реале"
Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что он будет основным голкипером мадридского клуба в следующем сезоне.
"Тренеру не придется выбирать вратаря. Очевидно, что я номер один в "Реале". Я в лучшей форме, чем когда-либо. Я усердно тренировался. Мой процент жира в организме снизился с 8,8 до 8,1 процента. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе.
Я не буду сравнивать Азара с Роналду. Лучше пусть он остается важным игроком для "Реала" и сборной Бельгии", - приводит слова Куртуа Marca.
27-летний Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за королевский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
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|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
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|14
|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
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|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
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|Уэска
|38
|33
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|38
|32