Куртуа рассказал, кто является вратарем номер один в "Реале"



Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что он будет основным голкипером мадридского клуба в следующем сезоне.

"Тренеру не придется выбирать вратаря. Очевидно, что я номер один в "Реале". Я в лучшей форме, чем когда-либо. Я усердно тренировался. Мой процент жира в организме снизился с 8,8 до 8,1 процента. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

Я не буду сравнивать Азара с Роналду. Лучше пусть он остается важным игроком для "Реала" и сборной Бельгии", - приводит слова Куртуа Marca.

27-летний Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за королевский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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