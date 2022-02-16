Куртуа рассказал об отбитом пенальти Месси

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что готовился к пенальти форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"В таких матчах голкиперу приходится немало потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним, стоя на линии. Также нужно немного удачи", - приводит слова Куртуа сайт УЕФА.

Напомним, что первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов завершилась минимальной победой ПСЖ со счетом 1:0.

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