Куртуа рассказал, почему Бэйл пропустил командный ужин "Реала"
Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что валлийский нападающий Гарет Бэйл пропустил командный ужин, так как рано ложится спать.
"Мне сложно одним словом описать Бэйл. Он очень талантлив, но, к сожалению, часто его талант скрыт от мира.
Я родился и вырос в Мадриде и привык поздно ужинать и ложиться спать. Здесь такой образ жизни. Как-то мы поздно ужинали командой, но Бэйл и Кроос не пришли. Мы встретились в ресторане в 21:30, начали есть в 22:15, а к полуночи пили кофе. Так что легли спать мы около часу ночи, а в 11 дня у нас была тренировка. По моему, это нормально.
Но Бэйл не пришел на ужин, так как ложится спать в 23:00", - приводит слова Куртуа HLN.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|О
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|Барселона
|24
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|24
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|3
|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18