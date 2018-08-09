Куртуа: "Реал" - лучший клуб мира, я исполнил мечту"

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Куртуа: "Реал" - лучший клуб мира, я исполнил мечту"

Новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал свой переход в королевский клуб.

"Переход в лучший клуб мира - это ответственность и гордость. Сегодня я исполнил мечту. Вы даже не представляете, насколько я счастлив. Хочу поблагодарить "Реал" за приложенные усилия, и всех людей, которые внесли свой вклад, чтобы я оказался здесь" - цитирует бельгийца официальный сайт "сливочных".

26-летний Куртуа перешёл в "Реал" за 35 миллионов евро и заключил контракт до лета 2024 года. | http://soccernews.ru

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