Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа получил травму спины на одной из тренировок команды.

Как сообщает The Sun, бельгийский страж ворот рискует пропустить остаток сезона, в том числе финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", который состоится 19 мая.

В этом сезоне 26-летний Куртуа сыграл за "Челси" 44 матча и пропустил 44 гола.

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