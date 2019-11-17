Куртуа: "Сборная России хорошая, крепкая команда"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал разгромную победу своей команды в матче отбора Евро-2020 с Россией (1:4). Об этом сообщает hln.

"Мы остались довольными первым таймом. Было потрясающе. Мы знали, что эта игра как финал и что будет важно сыграть интенсивно. Во втором тайме мы отдали инициативу сопернику и не могли долго держать мяч.

Сборная России отлично сыграла на ЧМ. Это хорошая, крепкая команда. Есть хорошие шансы встретиться с ними на чемпионате Европы", - сказал Куртуа.

19 ноября сборная Бельгии сыграет с Кипром в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020.

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