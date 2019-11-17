Куртуа: "Сборная России хорошая, крепкая команда"
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал разгромную победу своей команды в матче отбора Евро-2020 с Россией (1:4). Об этом сообщает hln.
"Мы остались довольными первым таймом. Было потрясающе. Мы знали, что эта игра как финал и что будет важно сыграть интенсивно. Во втором тайме мы отдали инициативу сопернику и не могли долго держать мяч.
Сборная России отлично сыграла на ЧМ. Это хорошая, крепкая команда. Есть хорошие шансы встретиться с ними на чемпионате Европы", - сказал Куртуа.
19 ноября сборная Бельгии сыграет с Кипром в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
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|Ирландия
|6
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|Группа 2
|М
|О
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|10
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|6
|6
|3
|Швеция
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|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
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|Финляндия
|6
|2
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|6
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|4
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|3
|Албания
|4
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|Группа 5
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
|ГДР
|6
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|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
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|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
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