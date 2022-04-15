Куртуа считает, что поражение от "Барселоны" было не более чем случайностью

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился взглядом на поражение от "Барселоны" со счетом 0:4 в последнем "Эль Класико".

"Это была очень плохая ночь, но мы смогли быстро восстановиться. Не нужно слишком много думать об этом поражении, но я, конечно, разочарован, потому что мы не смогли порадовать болельщиков.

Я думаю, до и после этого поражения было ясно, учитывая наши результаты и наше выступление, что это произошло случайно", - сказал Куртуа.

Отметим, что в данный момент между "Реалом" и "Барселоной" в турнирной таблице Ла Лиге 12 очков разницы, однако у каталонцев есть матч в запасе. "Мадрид" набрал 72 очка в 31 матче, а "блауграна" - 60 в 30.

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