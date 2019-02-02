Куртуа сделал выбор между Азаром и Неймаром

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сделал выбор между вингером "Челси" Эденом Азаром и форвардом ПСЖ Неймаром.

Напомним, что оба футболиста входят в сферу интересов королевского клуба и могут оказаться на "Сантьяго Бернабеу" уже летом 2019 года.

"Конечно, я бы выбрал Азара. Он мне очень нравится. Но решать руководству "Реала" - сказал 26-летний голкипер.

Напомним, что Куртуа играл вместе с Азаром в "Челси". Кроме того, они являются партнёрами по национальной сборной Бельгии.

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