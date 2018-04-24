Куртуа сделал выбор между "Реалом" и ПСЖ

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа сделал выбор между мадридским "Реалом" и ПСЖ, которые проявляют к нему интерес.

Так, по сведениям Le Parisien, 25-летний вратарь "аристократов" в случае расставания со своим клубом предпочитает продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", а не на "Парк де Пренс".

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 44 мяча в 42 матчах за "Челси".

Напомним, Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии. | soccernews.ru