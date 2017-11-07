Куртуа: "Сейчас "Манчестер Сити" выглядит так, будто их не остановить"

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Куртуа: "Сейчас "Манчестер Сити" выглядит так, будто их не остановить"

Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

"Нам нужно надеяться, что "Манчестер Сити" будет терять очки. Сейчас они выглядят так, будто их не остановить - они хорошо играют и много забивают. В прошлом году была такая ситуация, когда мы отставали от них на 8 очков, но потом у нас случилась победная серия. Надеюсь, мы сможем это повторить. Сезон длинный. У них могут быть травмы, они могут начать играть хуже и проигрывать. Нам нужно быть готовыми к этому и побеждать" - приводит слова Куртуа Sky Sports.

Отметим, что по итогам 11 туров "Манчестер Сити" уверенно лидирует в АПЛ, опережая "МЮ" и "Тоттенхэм" на 8 очков. Что касается "Челси", то "синие" идут четвёртыми и отстают от "горожан" на 9 пунктов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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