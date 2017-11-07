Куртуа: "Сейчас "Манчестер Сити" выглядит так, будто их не остановить"

Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

"Нам нужно надеяться, что "Манчестер Сити" будет терять очки. Сейчас они выглядят так, будто их не остановить - они хорошо играют и много забивают. В прошлом году была такая ситуация, когда мы отставали от них на 8 очков, но потом у нас случилась победная серия. Надеюсь, мы сможем это повторить. Сезон длинный. У них могут быть травмы, они могут начать играть хуже и проигрывать. Нам нужно быть готовыми к этому и побеждать" - приводит слова Куртуа Sky Sports.

Отметим, что по итогам 11 туров "Манчестер Сити" уверенно лидирует в АПЛ, опережая "МЮ" и "Тоттенхэм" на 8 очков. Что касается "Челси", то "синие" идут четвёртыми и отстают от "горожан" на 9 пунктов.

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