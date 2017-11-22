Куртуа: "Ситуация с новым контрактом не получила никакого развития"

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Куртуа: "Ситуация с новым контрактом не получила никакого развития"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что в вопросе продления его контракта с лондонским клубом пока нет никаких подвижек.

"Челси" необходимо работать над этим вопросом с моим агентом. Полагаю, ситуация с новым контрактом не получила никакого развития. Но у нас впереди ещё очень много матчей. И я предпочитаю концентрироваться на игре команды, на своих собственных выступлениях. До конца сезона будет ещё достаточно времени, чтобы провести переговоры" - приводит слова бельгийского стража ворот The Telegraph.

Напомним, что контракт 25-летнего Куртуа с "Челси" истекает летом 2019 года.

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