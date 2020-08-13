Куртуа сменил игровой номер в "Реале"
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа принял решение в межсезонье выбрать себе новый игровой номер.
Бельгийский страж ворот ранее выступал за "сливочных" с цифрой "13", а теперь получит классическую "1".
Куртуа перебрался в "Реал" два года назад из "Челси" за 35 миллионов евро. Вратарь пропустил 80 голов в 78 матчах.
Не пропустите: "Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"
-
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
-
"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
-
А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ
-
"Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Кокорина
-
"Ювентус" интересуется защитником "Аталанты"
-
Мануэл Фернандеш высказался о тренерских методах Сёмина
-
"Наполи" сделал "Реалу" предложение по Регилону
-
Новичок "Спартака" Урунов похвастался покупками спустя 8 дней после перехода в московский клуб
-
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"
-
Озил не собирается уходить из "Арсенала"
-
"Локомотив" презентовал третью форму на этот сезон
-
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
-
Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин
-
"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
-
Фаусто Вера отреагировал на интерес со стороны ЦСКА
-
А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ
-
1
Куртуа сменил игровой номер в "Реале"
-
Фанаты "Валенсии" устроили акцию протеста против владельца клуба
-
Неймар повторил достижение Месси по обводкам в одном матче ЛЧ
-
"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму
-
1
Туран рассказал, кто считает Роналду лучшим игроком мира
-
ПСЖ вплотную приблизился к историческому рекорду "Реала"
-
Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14