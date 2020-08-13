Куртуа сменил игровой номер в "Реале"

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Куртуа сменил игровой номер в "Реале"

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа принял решение в межсезонье выбрать себе новый игровой номер.

Бельгийский страж ворот ранее выступал за "сливочных" с цифрой "13", а теперь получит классическую "1".

Куртуа перебрался в "Реал" два года назад из "Челси" за 35 миллионов евро. Вратарь пропустил 80 голов в 78 матчах.

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