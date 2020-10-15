Куртуа сравнил Месси и Роналду

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа не смог выбрать лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я считаю, что они оба с другой планеты. По-моему, Криштиану - это больше про атлетизм, силу и скорость. У него есть голевое чутье, он умеет выбирать позицию. К Месси это тоже относится. Он немного талантливее, умеет неожиданно обыграть, уйти от нескольких защитников. Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против обоих", - цитирует бельгийца Cadena SER.

Напомним, что за карьеру 33-летний Месси выиграл 6 "Золотых мячей", а 35-летний Роналду - на одну награду меньше.

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