Куртуа сравнил себя с лучшими вратарями мира

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Куртуа сравнил себя с лучшими вратарями мираГолкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа дал комментарий по поводу заметок в СМИ, где его называют одним из топ вратарей мирового футбола.

"Мне не очень нравится рассуждать на эту тему. Но я считаю, что занимаю место в числе лучших. В мире сейчас много отличных голкиперов: Нойер, Облак, тер Штеген, Алиссон. Нельзя назвать лучшего, потому, что у всех разный стиль и разные качества. На протяжении сезона каждый вратарь имеет несколько невероятных моментов.", — цитирует Куртуа Marca.

В сезоне 2020/2021 испанской Ла Лиги Тибо Куртуа принял участие в 15 матчах и пропустил 14 мячей.

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