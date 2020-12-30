Куртуа сравнил себя с лучшими вратарями мира

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа дал комментарий по поводу заметок в СМИ, где его называют одним из топ вратарей мирового футбола.

"Мне не очень нравится рассуждать на эту тему. Но я считаю, что занимаю место в числе лучших. В мире сейчас много отличных голкиперов: Нойер, Облак, тер Штеген, Алиссон. Нельзя назвать лучшего, потому, что у всех разный стиль и разные качества. На протяжении сезона каждый вратарь имеет несколько невероятных моментов.", — цитирует Куртуа Marca.