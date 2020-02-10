Куртуа стал лучшим игроком чемпионата Испании в январе
Стало известно, кто признан лучшим игроком чемпионата Испании в январе. Им стал вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Об этом сообщает пресс-служба Примеры.
В прошлом месяце "сливочные" выиграли три матча из трех и обошли "Барселону" в турнирной таблице. Куртуа пропустил лишь 1 гол в этих встречах.
¡@thibautcourtois es el Mejor Jugador del Mes de enero en #LaLigaSantander!— LaLiga (@LaLiga) February 10, 2020
Sus paradas para llevar al @realmadrid a lo más alto, CLAVES: https://t.co/xz6pZKbrhU pic.twitter.com/UZ3RSU6cMN
В следующем туре "Реал" сыграет с "Сельтой". Встреча состоится 16 января и начнется в 23:00 (мск).
А еще: "Реал" установил клубный рекорд в Примере| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14