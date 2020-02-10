Куртуа стал лучшим игроком чемпионата Испании в январе

Стало известно, кто признан лучшим игроком чемпионата Испании в январе. Им стал вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Об этом сообщает пресс-служба Примеры.

В прошлом месяце "сливочные" выиграли три матча из трех и обошли "Барселону" в турнирной таблице. Куртуа пропустил лишь 1 гол в этих встречах.

¡@thibautcourtois es el Mejor Jugador del Mes de enero en #LaLigaSantander!



Sus paradas para llevar al @realmadrid a lo más alto, CLAVES: https://t.co/xz6pZKbrhU pic.twitter.com/UZ3RSU6cMN — LaLiga (@LaLiga) February 10, 2020

В следующем туре "Реал" сыграет с "Сельтой". Встреча состоится 16 января и начнется в 23:00 (мск).

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