Куртуа стал вторым вратарём, пробившим в створ ворот в текущем розыгрыше Примеры

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поучаствовал в голевой атаке своей команды на 95-й минуте матча с "Валенсией".

Прежде чем Карим Бензема отправил мяч в сетку, бельгиец нанёс головой удар по воротам "летучих мышей" после подачи углового.

Как сообщает Opta, Куртуа стал вторым голкипером, пробившим в створ в текущем розыгрыше Примеры.

Ранее подобное удалось Хуану Сориано из "Леганеса" в матче с "Леванте".

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