Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "синих" убедило бельгийского стража ворот подписать соглашение до лета 2023 года.

По новому контракту Куртуа станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире, его зарплата составит 11,7 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: "Реал" сделал выбор между Де Хеа и Куртуа. | http://soccernews.ru