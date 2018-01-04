Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

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Куртуа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "синих" убедило бельгийского стража ворот подписать соглашение до лета 2023 года.

По новому контракту Куртуа станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире, его зарплата составит 11,7 миллионов евро за сезон.

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