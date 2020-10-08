Куртуа травмировался в расположении сборной Бельгии
Мадридский "Реал" потерял на неопределённый срок своего основного вратаря Тибо Куртуа.
По информации AS, у 28-летнего футболиста возникли проблемы с поясничной мышцей в расположении сборной Бельгии.
Голкипер точно пропустит ближайшие матчи национальной команды, а придётся ли "сливочным" обходиться без него, пока неизвестно.
В этом сезоне ворота Куртуа поразили 2 раза в 4 матчах испанской Примеры.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|20
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|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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