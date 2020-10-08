Куртуа травмировался в расположении сборной Бельгии

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Куртуа травмировался в расположении сборной Бельгии

Мадридский "Реал" потерял на неопределённый срок своего основного вратаря Тибо Куртуа.

По информации AS, у 28-летнего футболиста возникли проблемы с поясничной мышцей в расположении сборной Бельгии.

Голкипер точно пропустит ближайшие матчи национальной команды, а придётся ли "сливочным" обходиться без него, пока неизвестно.

В этом сезоне ворота Куртуа поразили 2 раза в 4 матчах испанской Примеры. 

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