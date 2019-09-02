Куртуа установил личный антирекорд
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа снова пропустил в матче Примеры. В этот раз его ворота дважды поразили игроки "Вильярреала".
Таким образом, бельгиец не сумел отыграть на ноль в 11 матчах подряд в чемпионате. Как сообщает Opta, это его личный антирекорд.
Таких серий у 27-летнего вратаря ранее в карьере не было. "Реал" для него четвёртый клуб после "Генка", "Челси" и "Атлетико".
Напомним, что прошлым летом "бланкос" купили Куртуа у "синих" за 35 миллионов евро.
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