Куртуа установил личный антирекорд

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа снова пропустил в матче Примеры. В этот раз его ворота дважды поразили игроки "Вильярреала".

Таким образом, бельгиец не сумел отыграть на ноль в 11 матчах подряд в чемпионате. Как сообщает Opta, это его личный антирекорд.

Таких серий у 27-летнего вратаря ранее в карьере не было. "Реал" для него четвёртый клуб после "Генка", "Челси" и "Атлетико".

Напомним, что прошлым летом "бланкос" купили Куртуа у "синих" за 35 миллионов евро.

Не пропустите: Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории "Реала". | http://soccernews.ru