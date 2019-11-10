Куртуа установил рекорд "Реала"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа вписал своё имя в историю королевского клуба.

Как сообщает Marca, бельгийский страж ворот установил рекорд "бланкос" по длительности серии без пропущенных голов.

Куртуа играет на ноль в составе "Реала" на протяжении уже 533 минут, что позволило ему превзойти достижение Кейлора Наваса (517 минут).

"Сливочные" купили 27-летнего голкипера летом 2018 года у "Челси". Он провёл 49 матчей, в которых пропустил 60 голов.

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