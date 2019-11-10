Куртуа установил рекорд "Реала"
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа вписал своё имя в историю королевского клуба.
Как сообщает Marca, бельгийский страж ворот установил рекорд "бланкос" по длительности серии без пропущенных голов.
Куртуа играет на ноль в составе "Реала" на протяжении уже 533 минут, что позволило ему превзойти достижение Кейлора Наваса (517 минут).
"Сливочные" купили 27-летнего голкипера летом 2018 года у "Челси". Он провёл 49 матчей, в которых пропустил 60 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
|Хетафе
|12
|19
|9
|Вильярреал
|12
|18
|10
|Осасуна
|12
|18
|11
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|12
|Леванте
|12
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Бетис
|12
|13
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6