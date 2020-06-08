Куртуа в 2010 году мог оказаться в "Хоффенхайме". От вратаря отказались из-за плохой успеваемости

Бывший скаут "Хоффенхайма" Луц Пфанненштиль рассказал, как десять лет назад немецкий клуб не захотел подписывать вратаря Тибо Куртуа.

"Мы следили за ним. В то время Куртуа был чем-то средним между подающим надежды и игроком первой команды. Мы были очень близки к подписанию контракта с Тибо, но затем он завалил математику в школе, и сделка сорвалась", - цитирует Пфанненштиля HLN.

В 2010 году Куртуа ещё выступал за "Генк". Из родного клуба он перебрался в "Челси", сдавался в аренду "Атлетико", а в 2018 году ушёл в мадридский "Реал".

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