Куртуа: "В детстве я всегда восхищался "Реалом" из-за Касильяса"

Голкипер Тибо Куртуа высказался о своем переходе в "Реал".

"Этим летом у меня было много предложений. Некоторые из них были более выгодными, но когда я узнал об интересе "Реала", у меня не было никаких сомнений. В детстве я всегда восхищался "Реалом" из-за Икера Касильяса.

Кейлор Навас - прекрасный вратарь. Он помог "Реалу" завоевать много трофеев. Я присоединился к клубу, чтобы помочь своими качествами. Никто не давал мне гарантий, что я буду в стартовом составе. Такая же ситуация у меня была в "Челси", когда там был Петер Чех.

Что касается "Атлетико", то я очень уважаю эту команду. Мне кажется, я тоже заслужил их уважение. Но теперь я в другом клубе" - цитирует Куртуа Marca.

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