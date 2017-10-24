Куртуа: "В матче с "Уотфордом" все видели, что мы бьемся за тренера"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа опроверг информацию о конфликте между игроками и главным тренером команды Антонио Конте.

"Когда топ-клуб проводит несколько неудачных матчей, то первое, о чем старается заявить пресса, что игроки недовольны и не поддерживают тренера, но в матче с "Уотфордом" вы видели, что мы бились в каждом эпизоде и бились, когда уступали в счёте, поэтому каждый мог увидеть, что мы бьемся за тренера.

Эти слухи легко распространить, но я не думаю, что это правда. Если кто-то недоволен, то вместо того, чтобы обращаться к прессе, думаю, они скажут это внутри команды, так что это неправда.

Именно футболисты должны прежде всего делать свою работу на поле, так что было важно победить и биться", - приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Челси" рассматривает кандидатуру главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

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