Куртуа: "В матче с "Уотфордом" все видели, что мы бьемся за тренера"

Теги челситибо куртуа

Куртуа: "В матче с "Уотфордом" все видели, что мы бьемся за тренера"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа опроверг информацию о конфликте между игроками и главным тренером команды Антонио Конте.

"Когда топ-клуб проводит несколько неудачных матчей, то первое, о чем старается заявить пресса, что игроки недовольны и не поддерживают тренера, но в матче с "Уотфордом" вы видели, что мы бились в каждом эпизоде и бились, когда уступали в счёте, поэтому каждый мог увидеть, что мы бьемся за тренера.

Эти слухи легко распространить, но я не думаю, что это правда. Если кто-то недоволен, то вместо того, чтобы обращаться к прессе, думаю, они скажут это внутри команды, так что это неправда.

Именно футболисты должны прежде всего делать свою работу на поле, так что было важно победить и биться", - приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Челси" рассматривает кандидатуру главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Не пропустите: "Челси" хочет переманить наставника "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию"

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов