Куртуа: "В прошлом сезоне в некоторых матчах я вообще был без работы, что происходит сейчас - я не знаю"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа высказался о неудачах своей команды в текущем сезоне.

" Я не понимаю, что происходит. В этом сезоне каждая игра становится жесткой для нас. Мы должны найти баланс и вернуть менталитет, которые позволяли нам играть матчи "на ноль". В прошлом сезоне мне не находилось работы в некоторых матчах. Иногда мне приходилось лишь раз серьезно вступать в игру за поединок. Мы должны отреагировать на неудачи, потому что мы создаем плохой образ клубу ", - цитирует 25-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, вчера "Рома" разгромила "Челси". | soccernews.ru