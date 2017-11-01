Куртуа: "В прошлом сезоне в некоторых матчах я вообще был без работы, что происходит сейчас - я не знаю"

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Куртуа: "В прошлом сезоне в некоторых матчах я вообще был без работы, что происходит сейчас - я не знаю"Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа высказался о неудачах своей команды в текущем сезоне.

"Я не понимаю, что происходит. В этом сезоне каждая игра становится жесткой для нас. Мы должны найти баланс и вернуть менталитет, которые позволяли нам играть матчи "на ноль". В прошлом сезоне мне не находилось работы в некоторых матчах. Иногда мне приходилось лишь раз серьезно вступать в игру за поединок. Мы должны отреагировать на неудачи, потому что мы создаем плохой образ клубу", - цитирует 25-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, вчера "Рома" разгромила "Челси". | soccernews.ru

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