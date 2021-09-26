Куртуа в сотый раз сыграл "на ноль" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сыграл в нулевую ничью с "Вильярреалом" в матче седьмого тура Ла Лиги.

Как сообщает статистический портал Opta. эта игра стала для голкипера королевского клуба Тибо Куртуа 217-й в рамках Примеры и сотой, в которой он не пропустил.

Отмечается, что он стал пятым голкипером в 21-м веке, которому удалось достичь этой отметки.

Лишь словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку понадобилось меньшее количество матчей, чем Куртуа, чтобы добиться этого результата. Для словенца сотым сухим матчем стала его 182-я игра в Ла Лиге.

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