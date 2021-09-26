Куртуа в сотый раз сыграл "на ноль" в Ла Лиге

Теги реал мадридтибо куртуала лига

Куртуа в сотый раз сыграл "на ноль" в Ла ЛигеФото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сыграл в нулевую ничью с "Вильярреалом" в матче седьмого тура Ла Лиги.

Как сообщает статистический портал Opta. эта игра стала для голкипера королевского клуба Тибо Куртуа 217-й в рамках Примеры и сотой, в которой он не пропустил.

Отмечается, что он стал пятым голкипером в 21-м веке, которому удалось достичь этой отметки.

Лишь словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку понадобилось меньшее количество матчей, чем Куртуа, чтобы добиться этого результата. Для словенца сотым сухим матчем стала его 182-я игра в Ла Лиге.

Также не пропустите: Директор "Интера" высказался о возможном подписании Онана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа

Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов