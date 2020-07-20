Куртуа в третий раз в карьере стал лучшим вратарем Примеры

Теги реал мадридтибо куртуа

Куртуа в третий раз в карьере стал лучшим вратарем Примеры

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа стал обладателем Трофея Саморы, который вручается лучшему голкиперу чемпионата Испании.

У 28-летнего бельгийца наименьший показатель пропущенных голов в среднем за один матч Примеры.

Ворота Куртуа в завершившемся розыгрыше Ла Лиги поразили 20 раз в 34 играх, то есть в среднем он пропускал 0,59 мяча за поединок.

Для стража ворот "сливочных" это третья подобная награда. Ранее он выигрывал её в сезонах 2012/13 и 2013/14 в составе "Атлетико".

Не пропустите: Месси стал рекордсменом Примеры по числу званий лучшего бомбардира турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ещенко провоцировал гендиректора "Зенита" Медведева после матча Кубка России

Ещенко провоцировал гендиректора "Зенита" Медведева после матча Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов