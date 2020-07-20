Куртуа в третий раз в карьере стал лучшим вратарем Примеры

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа стал обладателем Трофея Саморы, который вручается лучшему голкиперу чемпионата Испании.

У 28-летнего бельгийца наименьший показатель пропущенных голов в среднем за один матч Примеры.

Ворота Куртуа в завершившемся розыгрыше Ла Лиги поразили 20 раз в 34 играх, то есть в среднем он пропускал 0,59 мяча за поединок.

Для стража ворот "сливочных" это третья подобная награда. Ранее он выигрывал её в сезонах 2012/13 и 2013/14 в составе "Атлетико".

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