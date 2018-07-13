Куртуа вернется в чемпионат Испании

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Куртуа вернется в чемпионат ИспанииВратарь "Челси" Тибо Куртуа может стать игроком "Реала". Ранее в Испании бельгиец играл за "Атлетико".

По информации телепрограммы El Chiringuito, "королевский" клуб заплатит за стража ворот 35 миллионов евро и при этом готов расстаться с вратарем Кейлором Навасом.

Вырученную от продажи Куртуа сумму в английском клубе намерены потратить на покупку голкипера "Ромы" Алиссона.

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