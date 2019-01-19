Куртуа, Винисиус и Бензема выйдут в стартовом составе на матч с "Севильей"

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Куртуа, Винисиус и Бензема выйдут в стартовом составе на матч с "Севильей"

В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Севильей".

"Сливочные" и "нервионцы" уже огласили стартовые составы на очный матч.

Стоит отметить, что "бланкос" смогут помочь Тибо Куртуа и Карим Бензема, участие которых в этой встрече было под вопросом из-за проблем со здоровьем.

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос, Каземиро, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

"Севилья": Вацлик, Кьяер, Гомес, Эскудеро, Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.

Начало матча - в 18:15 мск. 

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