Куртуа, Винисиус и Бензема выйдут в стартовом составе на матч с "Севильей"
В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Севильей".
"Сливочные" и "нервионцы" уже огласили стартовые составы на очный матч.
Стоит отметить, что "бланкос" смогут помочь Тибо Куртуа и Карим Бензема, участие которых в этой встрече было под вопросом из-за проблем со здоровьем.
"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос, Каземиро, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
"Севилья": Вацлик, Кьяер, Гомес, Эскудеро, Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.
Начало матча - в 18:15 мск.
Не пропустите: "Реал" Мадрид - "Севилья": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|Бетис
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|Эспаньол
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|Валенсия
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