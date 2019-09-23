Куртуа впервые за 7,5 месяцев не пропустил в официальном матче за "Реал"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прервал свою ужасающую серию из матчей с пропущенными голами.

Соперники "сливочных" поражали ворота бельгийца в 15 официальных играх кряду.

Поединок с "Севильей", в котором Куртуа отстоял на ноль, стал для него первым таким с 3 февраля текущего года.

Тогда "Реал" под руководством ещё Сантьяго Солари разгромил "Алавес" со счётом 3:0.

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