Куртуа вплотную приблизился к рекорду "Реала" 33-летней давности

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа продолжает демонстрировать надёжную игру в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Матч против "Алавеса" (2:0) стал для бельгийского стража ворот 18-м без пропущенных голов в этом сезоне Примеры.

До клубного рекорда "сливочных" Куртуа остался один "сухарь".

В сезоне 1986/87 Франсиско Буйо в составе "Реала" отстоял на ноль в 19 матчах испанского первенства.

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