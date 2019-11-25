Куртуа встал на защиту Гарета Бэйла

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Куртуа встал на защиту Гарета Бэйла

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о положении игрока Гарета Бэйла в клубе. Об этом сообщает

"Любовь к стране всегда значительнее, чем к клубу. Однако Гарет ежедневно выкладывается для клуба. Он большой профессионал.

Он очень полезен на поле и создает опасные моменты. Если бы Бэйл не был так предан клубу, он бы так не играл.

Мы здесь для победы. Что было, то было. Бэйл отдает всего себя на тренировках и матчах", - сказал Куртуа.

Напомним, в матче "Реала" с "Реал Сосьедадом" болельщики "сливочных" освистывали каждое касание мяча Бэйлом.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не согласен с Куртуа,он-разрушил карьеру Лукаса,Асенсио,Иско и др.Без него бы Реал был сильнее и креативнее,он-не подошёл Мадриду,пора прощаться!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это как ?

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Mutaloff
Mutaloff

Если бы не это бревно,вышеперечисленные получали бы стабильную игровую практику,вспомнить сезон 16/17 эль-классико за чемпионство,Зидан выпускает травмированного Бэйла вместо Иско и Васкеса,которые ту весну просто разносили и могли помочь выиграть,это только один пример,Бэйл своей игрой заслуживаю ухода во второй части того сезона,а Асенсио,Васкес,Иско могли стать игроками основы,но в итоге регрессировали все 4,что ж надеюсь получится у Родриго и Вини.

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