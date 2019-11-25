Куртуа встал на защиту Гарета Бэйла

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о положении игрока Гарета Бэйла в клубе. Об этом сообщает

"Любовь к стране всегда значительнее, чем к клубу. Однако Гарет ежедневно выкладывается для клуба. Он большой профессионал.

Он очень полезен на поле и создает опасные моменты. Если бы Бэйл не был так предан клубу, он бы так не играл.

Мы здесь для победы. Что было, то было. Бэйл отдает всего себя на тренировках и матчах", - сказал Куртуа.

Напомним, в матче "Реала" с "Реал Сосьедадом" болельщики "сливочных" освистывали каждое касание мяча Бэйлом.

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