Куртуа выбыл на несколько недель и, вероятно, не сыграет с "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" потерял своего основного вратаря Тибо Куртуа, утверждает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, у бельгийского стража ворот выявлена травма паха. Ожидается, что он пропустит несколько недель.

Вероятно, 27-летний голкипер пропустит матчи с "Эйбаром" и "Валенсией" в Примере, а также ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Куртуа провёл за "Реал" 32 игры и пропустил 26 голов.

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